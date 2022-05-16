Блок коммунистов и социалистов направил открытое письмо ряду аккредитованных в Кишинёве посольств

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Парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов направила письмо аккредитованным в Республике Молдова послам ряда стран, а также главе представительства Европейского союза. В письме выражается обеспокоенность попытками некоторых внешних сил втянуть Республику Молдова в широкомасштабный военный конфликт.

Зинаида Гречаный и Владимир Воронин призывают послов публично озвучить позиции представляемых ими стран касательно обозначенной проблемы.

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