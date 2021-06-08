Блок коммунистов и социалистов намерен выделять не менее 300 млн леев ежегодно на инфраструктурные проекты

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Водоснабжение, канализация и газификация, ремонт дорог, освещение улиц. Блок коммунистов и социалистов намерен реализовать целый ряд инфраструктурных проектов в городах и сёлах по всей Молдове. Для этого ежегодно из государственного бюджета будет выделяться не менее 300 миллионов леев в год, отметил секретарь ЦК ПКРМ Олег Рейдман.

– Половина людей в сёлах пользуется водой из колодца, в территориях практически нет канализации. Мы собираемся сделать государственный заказ на разработку контейнерных очистных сооружений, и обеспечить канализацией людей и в районных центрах, и в сёлах, – отметил Рейдман.

Также, добавил он, будут осуществлены проекты по ремонту дорог и освещению населённых пунктов. Ежегодно на инфраструктуру будет выделяться не менее 300 миллионов леев, а по возможности эта сумма будет расти.

– Мы думаем о каждом человеке – не только о тех, кто живёт в Кишинёве, но и в районном центре, тем более в селе. Наша программа готова, нам не нужно будет “раскачиваться” 3 месяца. 3-4 дня, и мы приступим к её реализации, – заверил он.

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