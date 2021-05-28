Блок коммунистов и социалистов категорически против ликвидации районов и примарий (ВИДЕО)

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Блок коммунистов и социалистов выступает категорически против превращения районов Молдовы в уезды и ликвидации примарий. Об этом в рамках нового выпуска своего видеоблога заявил Игорь Додон.

– Мы выступаем категорически против ликвидации районов и примарий. Я знаю, что есть те, кто спекулирует на этой теме. Наша общая позиция, блока коммунистов и социалистов, такова: мы против возврата к уездам, что сделали правые партии в конце 90-х, и мы против ликвидаций примарий. Я видел, что есть идеи сделать из 900 примарий – 100. Это глупость. Мы такие проекты не поддержим, мы за них не проголосуем, – сказал Додон.

В то же время, отметил он, коммунисты и социалисты поддерживают идею финансовой автономии местных публичных администраций, что позволит градоначальникам распоряжаться более крупными суммами для развития населённых пунктов.

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