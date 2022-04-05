Блок коммунистов и социалистов инициирует полномасштабные консультации с гражданами во всех районах страны

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БКС констатирует наличие глубокого политического, экономического, социального и гуманитарного кризиса в Молдове, в основе которого безответственная политика, проводимая правящей ПДС, и непрофессионализм, некомпетентность созданного ею правительства. Об этом говорилось сегодня на совместном заседании руководства политического Блока коммунистов и социалистов.

Прошло уже девять месяцев с момента получения ПДС всей полноты власти в стране, но за это время не было выполнено ни одного обещания, которые правящая партия так щедро раздавала во время предвыборной кампании. Не решена ни одна из проблем, которые так остро стоят перед страной и обществом. Граждане страны оказались один на один со стремительно растущими ценами, с нищетой и другими многочисленными проблемами. Люди ежедневно становятся беднее, констатировали руководители Блока.

– Правительство, которое состоит из случайных людей, лишённых всяческих представлений о реальной жизни обычных граждан, даже не ставит перед собой цели преодоления кризиса, прикрывая свою вопиющую некомпетентность региональными проблемами. Вместо консолидации общества власти используют создавшуюся ситуацию для «закручивания гаек», подавления инакомыслия, политического преследования оппозиции, зачистки политического и информационного поля. В сложнейшей ситуации оказались местные власти – районные, городские и сельские администрации, которые ежедневно и непосредственно сталкиваются с проблемами рядовых граждан. Правительство ограничивает объём средств, необходимых на развитие местной инфраструктуры, содержание школ, медицинских и социальных учреждений, в том числе на выплату зарплат, – отметили в БКС.

В условиях полнейшей дезорганизации власти Блок коммунистов и социалистов внёс в парламент десятки законодательных инициатив, призванных оказать поддержку гражданам страны и экономическим агентам в условиях кризиса. Однако воинствующее парламентское большинство блокирует их обсуждение.

– Представители руководства страны под нажимом извне совершают необдуманные шаги на внешнеполитической арене, позволяя себе заявления и действия, которые расходятся с декларируемым ими же принципом нейтралитета. Именно поэтому БКС предложил проект закона о постоянном нейтралитете Республики Молдова, чтобы уберечь страну от вовлечения в конфликты и гарантировать мир для наших граждан, – подчеркнули представители ПКРМ и ПСРМ.

Для Политического Блока коммунистов и социалистов абсолютными приоритетами были и остаются экономическое развитие Молдовы, социальное благополучие её граждан, сохранение и укрепление молдавской государственности, суверенитета и нейтралитета. Блок настаивает на принятии парламентом социально-экономических инициатив, выдвигаемых депутатами от БКС. Это индексация пенсий 2 раза в год, замораживание цен на продукты первой необходимости, снижение в 2 раза ставки НДС, применяемой к природному газу, финансовая поддержка аграриев для закупки дизельного топлива, семян и удобрений, поддержка отечественных животноводов, госзакупки с приоритетом для отечественной продукции.

БКС также требует немедленного рассмотрения и принятия парламентом закона о постоянном нейтралитете Республики Молдова и считает необходимым незамедлительное налаживание диалога руководства Молдовы с местными властями.

– Мы, со своей стороны, готовы объединить усилия, чтобы поддержать местные власти в преодолении кризиса, в который погрузилась страна. Однако, ПДС, упиваясь своим парламентским большинством, игнорирует инициативы БКС. В связи с этим Политический Блок коммунистов и социалистов инициирует широкие консультации с населением страны и представителями местных публичных властей на базе оппозиционной народной платформы с целью объединения усилий по выходу из нарастающего социально-экономического кризиса. Мы верим, что только консолидация граждан Республики Молдова, вне зависимости от национальности, языка, политической ориентации, места жительства, позволит реализовать шанс на возрождение страны и преодоление кризиса, – заключили в Блоке.

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