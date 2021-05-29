Блок коммунистов и социалистов готов предложить людям конкретные решения имеющихся проблем

0

Игорь Додон приехал в село Новая Моловата. Оно расположено на левом берегу Днестра, и местные жители особенно чувствительны к вопросам сохранения национального суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

На встрече обсудили и многие другие важные темы: социальная защита населения, дороги и транспорт, пенсии, рабочие места.

– Наша команда профессионалов готова предложить людям конкретные решения имеющихся проблем! – отметил Додон.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.