Блок коммунистов и социалистов готов предложить людям конкретные решения имеющихся проблем

Блок коммунистов и социалистов готов предложить людям конкретные решения имеющихся проблем

Игорь Додон приехал в село Новая Моловата. Оно расположено на левом берегу Днестра, и местные жители особенно чувствительны к вопросам сохранения национального суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова.

На встрече обсудили и многие другие важные темы: социальная защита населения, дороги и транспорт, пенсии, рабочие места.

– Наша команда профессионалов готова предложить людям конкретные решения имеющихся проблем! – отметил Додон.

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