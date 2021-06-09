Блок коммунистов и социалистов будет укреплять стратегическое партнёрство с Россией

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Об этом заявил Игорь Додон. Первую встречу в Тараклийском районе он провёл на аграрном предприятии Holdtar Grup. На площади в 90 гектаров раскинулся виноградник, ещё на 30 – фруктовые деревья. У фермерского хозяйства есть собственные холодильные помещения для хранения фруктов.

Председатель ПСРМ приветствовал крестьян и поблагодарил за усердный труд, особенно важный в условиях переживаемого страной экономического кризиса.

– Блок коммунистов и социалистов выступает за сохранение и расширение рынков сбыта для нашей продукции – в первую очередь в Россию, стратегическое партнёрство с которой нужно укреплять, – подчеркнул Игорь Додон.

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