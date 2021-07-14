Блок коммунистов и социалистов будет участвовать в выборах в Народное собрание Гагаузии

Блок коммунистов и социалистов будет участвовать в выборах в Народное собрание Гагаузии

Об этом на своей странице в соцсети сообщил Игорь Додон. Он провёл сегодня заседание Республиканского совета Партии социалистов Республики Молдова.

⁃ Вместе с председателем Парламента Зинаидой Гречаный, депутатами, главами районов, районными и местными советниками, представителями региональных штабов обсудили итоги прошедших 11 июля досрочных парламентских выборов. Поблагодарили всех, кто работал в ходе избирательной кампании. Провели широкий обмен мнениями, указали на определенные недостатки и в то же время отметили ряд положительных аспектов. Кроме того, приняли решение об участии кандидатов от Блока коммунистов и социалистов в предстоящих этой осенью выборах в Народное собрание Гагаузской автономии, – подчеркнул Додон.

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