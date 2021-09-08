Блок коммунистов и социалистов бьёт тревогу: педагоги могут остаться без зарплаты (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов требуют от правительства в срочном порядке покрыть недостаток финансирования зарплат в школах страны. Вице-председатель постоянной парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа заявил, что если кабинет министров не изыщет необходимую для этого сумму, педагоги рискуют остаться без выплат за октябрь-ноябрь.

– В настоящее время не делается практически ничего для покрытия дефицита. Неизвестно даже, какая сумма для этого нужна. Просим Министерство образования, Министерство финансов, правительство срочно вмешаться, установить, сколько нужно средств, чтобы не вышло так, что учителя останутся без зарплаты за октябрь-ноябрь, – сказал Бурдужа.

Фракция Блока коммунистов и социалистов потребовала от правительства включить эту сумму при внесении поправок в Закон о бюджете.

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