Блогер: Кум Алайбы получил руководящую должность без конкурса

Блогер: Кум Алайбы получил руководящую должность без конкурса

Георге Пантаз, кум Думитру Алайбы, стал директором Службы информационных технологий и кибербезопасности безо всякого конкурса. Об этом сообщил известный блогер Еуджен Лукьянюк. 

Как пишет Лукьянюк, на посту руководителя службы Пантаз отменяет мероприятия, ранее прославлявшие Молдову на международном уровне, а предназначенные для этого деньги использует для…ремонта. Блогер считает, таким образом просто отмываются средства. Более того, утверждает он, родственник Алайбы запретил сотрудникам ведомства общаться друг с другом и даже использовать соцсети.

Пантаз и Алайба данную информацию пока не прокомментировали.

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