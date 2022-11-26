Блэкаут в Молдове: есть ли угроза фруктам в хранилищах?

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Аварийное отключение электросетей в Молдове было не настолько продолжительным, чтобы нанести ощутимый вред плодовой продукции во фруктохранилищах. Во многих регионах страны блэкаут продлился считаные часы.

Как утверждают представители плодоводческих ассоциаций, отключение холодильных камер на срок до суток не приводит к разрыву “цепочки холода”, особенно в условиях, когда среднесуточная атмосферная температура приближается к нулевой отметке. При этом фермеры отмечают, что, предвидя возможные перебои в централизованном энергоснабжении, а также потенциальное увеличение тарифов на электроэнергию в непрогнозируемом размере, многие владельцы фруктохранилищ в прошлом и нынешнем году приобрели дизельные электрогенераторы, передает east-fruit.com.

Впрочем, это не означает, что региональный энергокризис, усиливающийся из-за войны в Украине, мало влияет на сектор хранения сельхозпродукции в Молдове. По словам специалистов ассоциаций плодоводов, фактическая потеря рынков СНГ, а также опасения в связи с перебоями в централизованном электроснабжении предопределили то обстоятельство, что сельхозпроизводители заложили на хранение примерно вдвое меньше фруктов и винограда, чем в прошлом году.

По экспертным оценкам, к концу ноября во фруктохранилищах Молдовы останется менее 100 тыс. тонн яблока, менее 10 тыс. тонн винограда и не более 1-2 тыс. тонн сливы.

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