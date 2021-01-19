Близится к завершению ремонт тротуара на улице Каля Ешилор

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Речь идет об отрезке от улицы Иона Крянгэ до парка «Алунелул».

Так, на данный момент там осуществляется укладка плитки на последнем участке. Помимо этого, вдоль улицы были установлены мусорные урны. Скоро здесь появится уличная мебель, будет осуществлен монтаж уличного освещения.

– Зеленые насаждения и велодорожка будут обустроены весной, когда позволит погода, – отметил Ион Чебан.

Также полным ходом идёт ремонт подземного перехода на улице Каля Ешилор. Из него были вывезены киоски, переход подготовлен к началу работ. Здесь будут отремонтированы стены и ступеньки, будет модернизировано освещение и установлено видеонаблюдение. Работы завершат весной.

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