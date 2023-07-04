Близится к завершению ремонт проезжей части на улице Трандафирилор

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На улице Трандафирилор полностью восстановлено дорожное покрытие на общей площади 8 тыс. м². Произведено фрезерование отработанного асфальта и укладка базового асфальтового слоя.

В настоящее время осуществляются ремонт и поднятие до уровня дороги инженерных колодцев, а также укладка слоя износа. Ранее на этой улице ремонтировали тротуары.

Стоимость работ оценивается в 8,5 млн леев.

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