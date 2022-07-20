Блинкен – Гаврилице: Мы видим правительство с сильной повесткой, и с оптимизмом воспринимаем все инициированные преобразования

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Демократические процессы в Республике Молдова и осуществление необходимых реформ для необратимого сближения нашей страны с Европейским союзом будут и впредь поддерживаться Соединенными Штатами Америки. Об этом заявил в Вашингтоне госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с премьер-министром Натальей Гаврилицей, находящейся с рабочим визитом в Америке.

Премьер-министр Молдовы обсудила экономические, социальные проблемы и проблемы безопасности, стоящие перед Молдовой, и перечислила текущие основные приоритеты, в частности, поддержку людей с низкими доходами и обеспечение энергетической безопасности. Наталья Гаврилица также рассказала о действиях, предпринятых для проведения реформ в судебной системе, борьбе с коррупцией и укрепления государственных институтов, а также о помощи, необходимой для реализации реформ в стратегических областях.

По словам премьер-министра, обеспечение благополучия граждан и поддержка социально незащищённых слоёв населения в настоящее время является приоритетом для исполнительной власти. При этом руководство страны также сосредоточено на управлении энергетическим кризисом, обеспечении продовольственной безопасности и переориентации торговли.

– Мы работаем над продолжением процесса модернизации страны и реализацией европейской повестки Республики Молдова после решения о предоставлении нашей стране статуса кандидата на членство в ЕС. Теперь у нас ещё большая ответственность перед нашими гражданами, которые стремятся быть частью пространства мира, стабильности и семьи государств ЕС, — подчеркнула Гаврилица.

Со своей стороны, Энтони Блинкен отметил, что преобразования, инициированные исполнительной властью, с большим оптимизмом воспринимаются Соединенными Штатами Америки, которые останутся с нашей страной и окажут поддержку приоритетным реформам.

– Мы видим правительство с сильной повесткой дня по укреплению демократии, борьбе с коррупцией и обеспечению энергетической безопасности, и всё это полностью поддерживается Соединенными Штатами, — заявил Блинкен.

Официальный представитель США отметил поддержку, оказанную молдавским народом беженцам из Украины, и заявил о необходимости поддержки властей РМ в преодолении гуманитарного и продовольственного кризиса, сообщает moldpres.md.

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