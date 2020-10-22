“Блестящая” контрабанда: молдаванин пытался перевезти 10 000 завёрнутых в фольгу сигарет (ФОТО)

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Сотрудники Таможенной службы предотвратили попытку провоза табачных изделий.

Инцидент произошёл в Международном аэропорту Кишинёва. 28-летний мужчина пытался тайком провезти сигареты, завернув их в фольгу. В ходе проверок таможенники обнаружили в ручной клади пассажира рейса в Лондон около 10 000 сигарет с акцизными марками РМ.

Табачные изделия были конфискованы, расследование продолжается.

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