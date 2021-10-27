Блеск и нищета молдавского плавания

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Александр Тудосе – о нынешнем олимпийском сезоне, памятных победах и зарубках на сердце

Александр Тудосе – человек-эпоха молдавского плавания: известный спортсмен, заметный успехами своих учеников тренер, многолетний руководитель Федерации водных видов спорта. Сегодня он гость «АиФ в Молдове».

ДОСЬЕ

Александр ТУДОСЕ родился 15 марта 1948 года в Кишинёве. Окончил факультет физического воспитания Кишинёвского пединститута им. И. Крянгэ. Мастер спорта по подводному плаванию. 1971 – 1984 гг. – тренерская работа. 1984 – 1988 гг.– тренер сборной СССР по МССР. 1988 – 2008 гг. – президент, генсекретарь профильных федераций РМ. 1994 – 2006 гг. – преподаватель физвоспитания Молдавского аграрного университета. Работал в Центре подготовки сборных команд РМ. Сейчас – тренер ДЮСШОР №11. Обладатель званий Оm emerit и Заслуженный деятель физической культуры и спорта РМ. Награждён медалью Мeritul Civic.

Медицина прошла мимо

– Александр Анатольевич, когда вы увлеклись плаванием?

– Плавание пришло в мою жизнь, когда я учился в четвёртом классе. В школе появился бассейн, который построил своими руками учитель физкультуры Владислав Христофорович Кириченко. Все знают, наверное, старое здание 37-й школы, в которой сейчас расположен лицей имени Мирчи Элиаде. Где мог там разместиться бассейн? В подвале! Это было уникальное сооружение.

– Затем вы с товарищами, среди которых были известные затем тренеры Николай Ашпалов, Валерий Банага и Александр Курочкин, плавали уже в открытом подогреваемом бассейне Кишинёвского госуниверситета, который находился во дворе Дома правительства…

– Да, он и сейчас там находится, но принадлежит Национальному университету физического воспитания и спорта.

– Когда окончили школу, какой у вас был разряд?

– Первый, но я был уже многократным чемпионом республики и кандидатом в её сборную команду на поездку на Спартакиаду народов СССР. Это и загубило мои тогдашние планы. Но, как говорится, что ни делается – всё к лучшему.

– О чём идёт речь?

– Мечтал стать врачом. И документы подал, разумеется, в Кишинёвский медицинский институт. Не взяли меня именно потому, что спортсмен. Руководство вуза посчитало (и, вероятно, справедливо), что меня ждут выезды на сборы и соревнования, а это будет отвлекать от практических занятий, без которых хорошего врача не получится. Затем я поступил на факультет физвоспитания Кишинёвского пединститута имени Иона Крянгэ. Так спорт помог мне выбрать стезю в жизни. И я никогда об этом не пожалел. Рад и тому, что затем стал мастером спорта.

Наше поколение последовательно уничтожило многое, бассейны в том числе. Теперь в Молдове негде проводить международные соревнования высокого уровня, негде выполнять олимпийские и другие нормативы.

Судьба президента

– Сколько лет вы проработали тренером?

– Тринадцать – с 1971 по 1984 год. За это время сам и с моими коллегами по тренерским бригадам подготовил 27 мастеров спорта и множество победителей республиканских и международных соревнований.

– И затем вы всё-таки расстались с тренерской работой…

– Да, я стал чиновником, если называть вещи своими именами. Организатором процесса развития молдавского плавания. Хотя в названии моей должности тогда ещё сохранялось слово «тренер» – она называлась «тренер сборной СССР по Молдавской ССР». Так я стал причастен к успехам всех моих коллег, а они в ту пору были впечатляющие. В 1984 году наши пловцы уже выступали за сборную СССР на чемпионате Европы и на альтернативной Олимпиаде сборных команд социалистических стран, бойкотировавших Игры в Лос-Анджелесе. Тогда взошла звезда Сергея Курбатова – одного из самых выдающихся мастеров отечественного плавания. Он – мастер спорта международного класса, был рекордсменом и чемпионом Европы на самых быстрых дистанциях – 50 и 100 метров вольным стилем. В 1984 году Курбатов стал победителем тех самых Игр дружбы, о которых говорилось выше. Тогда Сергей Маринюк стал серебряным призёром чемпионата мира. В 1986 году сборная МССР по плаванию стала шестой на Спартакиаде народов СССР, что было для неё выдающимся результатом. Юрий Башкатов оказался самым титулованным спортсменом в истории молдавского плавания, когда на Олимпийских играх в Сеуле в 1988-м и в Барселоне в 1992 году он становился серебряным призёром. В этих олимпийских циклах руководящую работу в молдавском плавании уже осуществлял я. Названия моих должностей при этом менялись: с 1988 по 1992 год – президент Федерации плавания Молдовы, с 1992 по 1996-й – президент Федерации водных видов спорта нашей страны, затем назывался генеральным секретарём, поскольку президентом был банкир-спонсор. Впоследствии я вновь стал президентом.

– Александр Анатольевич, скажите несколько слов о пока ещё недолгой истории нашей Федерации плавания…

– Эта история более продолжительна, чем многим кажется. Отсчёт мы ведём с 1950 года. В 1988-м произошло знаменательное событие: наша федерация была переведена на профессиональную основу и стала реально руководить всеми делами в плавании. Следующий олимпийский год – 1992-й – ознаменовался новой исторической вехой для нашей федерации. Она получила международное признание как Федерация водных видов спорта независимой Молдовы. Мы стали членами всемирной FINA и европейской LEN. Это нам дало возможность выступать в состязаниях, проходящих под эгидой данных федераций, вплоть до Олимпийских игр, чемпионатов Европы и мира.

Зарубки на сердце

– Какие поражения молдавских пловцов были особо огорчительны?

– Речь не о конкретной неудаче, а о грандиозном поражении всего молдавского плавания, произошедшем в годы независимости страны. Наши отцы и деды отстояли Кишинёв в одной из самых страшных войн. В считанные годы они построили знаменитый «цветок из камня» – город, пронизанный заботой о здоровье людей. Множество бассейнов служили не только спортсменам, которые проводили здесь сборы сильнейших пловцов СССР и международный матч СССР – США, но и тысячам детей позволяло приобщиться к плаванию – важнейшему фактору человеческой культуры. Наше поколение последовательно уничтожило многое, бассейны в том числе. Теперь в Молдове негде проводить международные соревнования высокого уровня, негде выполнять олимпийские и другие нормативы. У известного французского классика название романа начинается со слов «блеск и нищета» – это как раз о молдавском плавании.

Гордость страны

– Вы считаете, что Татьяна Салкуцан блеснула в Токио своим выступлением?

– Да, выход в полуфинал и общее 11-е место с установлением нового национального рекорда – это выдающийся для Молдовы результат. К тому же напомню, что Татьяна была чемпионкой юношеских Олимпийских игр, побеждала на многих международных стартах. Её успехи разделяют, в широком смысле слова, и вся тираспольская школа плавания, и лично заслуженный тренер РМ Евгений Михайлович Карабецкий, с чем я их и поздравляю. Но есть здесь одно «но»… К олимпийскому старту в Токио Салкуцан готовилась, разумеется, не в Молдове, а в самой цитадели мирового плавания – в США. Оставаясь членом сборной команды Молдовы, Татьяна – студентка университета в американском городе Луисвилл и входит в состав местной команды «Красные кардиналы». В бассейне здесь собрались сильные пловцы, в основном юноши. И очаровательная блондинка из Молдовы находится в центре внимания новых друзей. А это уже американская плавательная школа.

– И лучший молдавский пловец Алексей Саньков – тоже участник Олимпийских игр в Токио…

– Это также выдающееся достижение, ведь нормативы теперь намного выше, чем раньше. И постулат Пьера де Кубертена «Главное – участие!» – тоже никто не отменял. Алексей недавно стал победителем и серебряным призёром молодёжного первенства США. Ранее Саньков установил мировой рекорд для юниоров, также он побил национальный рекорд Юрия Башкатова, продержавшийся без малого двадцать лет.

Волна оптимизма

– Не так давно вы с другими представителями молдавского плавания совершили замечательное путешествие на другой край света – в Австралию. Что это было?

– Нас всех захлестнула волна оптимизма, вера в то, что в молдавском плавании блеска станет больше, а нищеты меньше. Австралия – вторая после США плавательная держава, и мы приехали учиться, формировать молдавскую мечту. Сейчас нам уже есть чем гордиться в плавании. Эстафету руководства Федерацией водных видов спорта я передал в надёжные руки. Нынешний президент Александр Горячев – мастер спорта международного класса, был членом сборной СССР, победителем многих международных стартов, неоднократным чемпионом Молдовы, он прекрасный специалист. В подтверждение этого только что получил сообщение: «Молдавские пловцы завоевали 86 медалей в пяти возрастных группах, из них 41 золотую в VII Международном турнире «БРИЗ» в болгарском городе Бургасе, где собралось 500 участников из трёх стран!» Верю, что у молдавского плавания прекрасное будущее.

– Ваш оптимизм подтверждает тот факт, что вы не заморачиваетесь на цифрах в паспорте и продолжаете тренировать. Бывших тренеров не бывает?

– Рад помочь моему подопечному в олимпийской сборной Молдовы в недавнем прошлом, у которого сейчас работаю ассистентом. Казалось бы, совсем недавно Сергей Постика успешно выступал на Олимпиаде в Пекине, а сегодня он сам воспитывает новых чемпионов.

Алексей Попов