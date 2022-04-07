Благовещение: запреты и народные приметы

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Православные верующие отмечают сегодня Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил оповестил Марию о скором рождении Христа.

Верующие посещают церковь, молятся и дают милостыню. Священники приходят на службу в голубом одеянии. Столетиями наши предки старались придерживаться запретам и внимательно следили за изменениями в природе.

Что нельзя делать 7 апреля 2022 года:

Запрещено заниматься домашними делами. Лучше отложить уборку и стирку на следующий день;

Нельзя вступать в конфликты и ссоры. Старайтесь отгонять от себя злые и негативные мысли;

Представительницам прекрасного пола не рекомендуется в эту дату красить или стричь волосы. Если пренебречь этим запретам – судьбы девушки и ее близких может очернить горе;

Приберегите свой кошелек. Не вздумайте давать деньги в долг. Также не стоит раздавать вещи из собственного дома. Вместе с ними уйдут здоровье, покой и удача;

Нельзя заключать браки и венчаться.

Что можно употреблять в пищу?

Благовещение совпадает в Великим постом. Поэтому необходимо знать, что можно есть в праздник.

Так, православным можно употреблять блюда из рыбы. Мясо, молочные продукты в этот день исключаются из рациона. Однако стоит помнить, если Благовещение выпадает на последнюю неделю перед Пасхой – рыбу есть нельзя.

Народные приметы:

Увидишь первую ласточку в Благовещение – удача будет сопутствовать весь год;

Если рано утром умыться и подать милостыню, в доме всегда будет достаток;

Незамужняя девушка нашла первоцвет – летом будет свадьба.

Следующий праздник, который особенно чтят верующие – Вербное воскресенье, выпадает на 17 апреля 2022 года.

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