Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен 1 мая

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Благодатный огонь из Иерусалима будет доставлен в Великую субботу, 1 мая. Кишиневско-Молдавская митрополия объявляет, что традиция приведения Благодатного огня не прервется в период пандемического кризиса и будет проходить с соблюдением санитарных норм.

Благодатный огонь прибудет из Иерусалима в субботу, 1 мая, вечером, в Кишиневский международный аэропорт. Поддержку миссии по доставке Благодатного огня в Республику Молдова предоставит одна из авиакомпаний, передаёт ipn.md.

– На протяжении веков Благодатный огонь считается чудом Православия. После того, как сильный свет сломал камень у входа в пещеру, где был положен Иисус Христос, снятый с креста, Благодатный огонь загорается каждый раз во время вечерни, совершаемой в Великую субботу, – говорится в пресс-релизе митрополии.

В этом году Пасха отмечается 2 мая.

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