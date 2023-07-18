Благодарность за отставку

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О смене трёх членов молдавского правительства

В последний день минувшей рабочей недели были отравлены в отставку три министра из кабмина Дорина Речана.

Ушли сами

После трагического случая в аэропорту общество ждало ухода по собственному желанию министра внутренних дел Анны Ревенко и главы Генерального инспектората Пограничной полиции Росиана Василоя. На вопросы журналистов, не намерены ли они добровольно покинуть занимаемые должности, каждый из них уходил от ответа, говоря, что не желает обсуждать данный вопрос.

И вот две недели спустя премьер-министр Дорин Речан объявил об отставке трёх членов своей команды. В числе отправленных на покой глава МВД Анна Ревенко. Вместе с ней освобождены от занимаемых должностей министр инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа и глава Минобразования Анатолий Топалэ.

– Сообщаю, что три министра вчера сложили свои полномочия, – объявил на брифинге для прессы 14 июля глава кабмина Д. Речан, преподнеся эту новость как добровольный уход своих подчинённых. – Хочу поблагодарить г-на Топалэ, который начал внедрять реформу университетов, и она уже приносит результаты. Это был комплексный и важный процесс для всех нас. Министр Топалэ обеспечил все ресурсы, чтобы данная реформа имела успех.

Слова благодарности отставной министр образования получил и за то, что вёл переговоры об участии РМ в Фонде исследований и развития ЕС. Глава кабмина заверил, что гордится тем, что европейская комиссия дала высокую оценку работе его подчинённого.

Экс-министр внутренних дел А. Ревенко удостоилась похвалы за то, что «сумела справиться с кризисом беженцев и в тяжёлой ситуации смогла управлять всем процессом». Также шеф поблагодарил уволенную за то, что она заложила базу для необходимых преобразований в МВД и обеспечила этому госведомству «ресурсы для совершения качественного прыжка в предоставлении публичных услуг и интегрировании всех подразделений Министерства внутренних дел».

Свою порцию благодарности получила и отправленная в отставку глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Л. Дабижа. К слову, возможно, её неосторожная обмолвка на одном из местных телеканалов о готовящейся повторной концессии кишинёвского аэропорта и стала одной из причин для снятия с должности.

– Госпожа Дабижа обеспечила реализацию проектов по ремонту более 300 километров дорог. Это усилие было очень важным для всех нас, особенно для граждан и для предпринимательской среды, – отметил премьер-министр. – Более того, посредством сложных и очень эффективных переговоров г-жа Дабижа способствовала тому, что сегодня РМ является частью механизма европейского подключения.

Заявление об уходе с должности подали главы МВД Анна Ревенко, Министерства инфраструктуры и регионального развития Лилия Дабижа и министр образования Анатолий Топалэ.

Ещё трое хороших

Так и не сообщив, за что были освобождены с занимаемых должностей главы трёх министерств, Д. Речан заявил, что в понедельник представит новые кандидатуры на вакантные места.

Заявления министров об освобождении с занимаемых должностей направили президенту страны в пятницу, и в этот же день они были подписаны. А в интернет-пространстве уже во всю обсуждались имена возможных претендентов на три освободившиеся министерские кресла. Говорили, что на должность министра инфраструктуры и регионального развития вернут Андрея Спыну, во главе МВД поставят нынешнего начальника Генерального инспектората полиции Виорела Чернэуцану, а в кресло министра образования посадят депутата от PAS Дана Перчуна.

В понедельник стало известно, что министром инфраструктуры и регионального развития был назначен вновь Андрей Спыну, МВД возглавит Адриан Ефрос, а Минобразования, как и предполагалось, – Дан Перчун.