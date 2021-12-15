Благодарность врачам? Немеренко сообщила, что медиков прослушивают, чтобы “вывести на чистую воду”

Благодарность врачам? Немеренко сообщила, что медиков прослушивают, чтобы “вывести на чистую воду”

Глава Минздрава Алла Немеренко “предупредила” врачей о том, что за ними ведётся прослушка и даже слежка. Заявление прозвучало в рамках передачи на частном телеканале.

– Хочу предупредить наших коллег, что многие центры здоровья страны находятся под пристальным вниманием органов уголовного преследования. Проводится слежка, прослушка телефонов и многое другое. Потихоньку мы их выведем на чистую воду, – заявила она. 

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