“Благодарю вас за тяжелейший труд!”. Игорь Додон присудил государственные награды выдающимся врачам страны

“Благодарю вас за тяжелейший труд!”. Игорь Додон присудил государственные награды выдающимся врачам страны

Сегодня отмечается День медицинского работника и фармацевта. В этом году праздник приобретает особый смысл: медицинские работники всего мира участвуют в борьбе с пандемией коронавируса, которая показала обществу истинную роль врача в государстве и изменила иерархию приоритетов каждого из нас. Об этом на своей странице в соцсети пишет Игорь Додон. 

– Всегда в строю, медицинский работник с достоинством выполняет свою благородную миссию по спасению жизней. Ведь в ситуации, когда здоровье приобретает абсолютный приоритет, достаточно его присутствия, чтобы вдохновиться надеждой и особенно уверенностью, что все будет хорошо. Врачи, молодые специалисты, интерны, ветераны системы здравоохранения, ученые, фармацевты, медсестры, фельдшеры и санитары – все, кто заботится о нашем здоровье, наглядно продемонстрировали, что несмотря на положение дел в системе они остаются преданными профессии, принимая на себя ответственность за медицину в действии. С чувством гордости и глубокой благодарности хочу отметить сплоченность, гражданский дух и солидарность, проявленные всеми нами в отношении к работе врачей, к их самоотверженности и безграничной преданности, – подчеркивает глава государства. 

Президент напоминает, что в знак глубокой признательности работникам здравоохранения, которые вступили в борьбу с пандемией COVID-19, 2020 год объявлен в Республике Молдова Годом медицинского работника. Игорь Додон считает, что эта мера позволит мобилизовать и объединить силы всех государственных и гражданских структур для поддержки системы здравоохранения, восстановления положения и социального статуса медицинских работников как авангарда общества путем их надлежащей мотивации, повышения социальной защиты и улучшения условий труда.

– Хочу заверить вас в том, что эти шаги не прекратятся с завершением Года медицинского работника. Мы будем постоянно продвигать приоритет укрепления национальной системы здравоохранения и ее потенциала для достижения высоких стандартов качества медицинского обслуживания, – отмечает он. 

По случаю профессионального праздника, за многолетний добросовестный труд в сфере охраны здоровья, за существенный вклад в применение продвинутых форм и методов лечения, за преданность делу и самоотверженность, проявленные во врачебной деятельности, президент подписал Указ о вручении государственных наград группе медицинских работников.

– От души благодарю вас за тяжелейший труд. Ваши настойчивость и самоотверженность заслуживают высшей благодарности и восхищения. Желаю вам здоровья, сил, неиссякаемой энергии, веры в себя и исполнения надежд, – подытожил он. 

Список награжденных медицинских работников представлен здесь.

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