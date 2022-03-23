Благодаря ПСРМ в столице появился ещё один комфортный двор

В рамках муниципальной программы «Комфортный двор», запущенной ПСРМ, по адресу Пандурилор, 68 завершаются запланированные ремонтные работы. На финишной прямой установка фитнес-площадки, сообщила советник Партии социалистов Ирина Забабурина.
Ранее Партия социалистов объявила о запуске проекта по модернизации дворов жилых домов. Программа предусматривает ремонт дорог во дворах, обустройство парковочных мест, установку спортплощадок и игровых площадок, а также озеленение.
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