“Благодаря” нововведениям ПДС завтра бензин подорожает на 30-40 банов

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Вследствие поправок, внесённых парламентом по инициативе и требованию ПДС, с сегодняшнего дня НАРЭ устанавливает “потолок” цен на бензин и дизельное топливо. Так, завтра, 3 сентября, стоимость бензина А95 составит 20 леев 7 банов за литр, а дизельного топлива – 16,27.

Таким образом, бензин подорожает примерно на 30-40 банов. Сегодня его продают по 19,73-19,79 лея за литр, пишет telegraph.md.

Ранее эксперты раскритиковали проект ПДС, выразив уверенность в том, что он приведёт к подорожанию топлива.

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