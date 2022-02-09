Благодаря инициативе социалистов в столице вскоре появятся ещё две отремонтированные улицы

Благодаря инициативе социалистов в столице вскоре появятся ещё две отремонтированные улицы
Речь идёт об улицах Щусева и Бернардацци. Работы в самом разгаре, они проводятся по инициативе и при мониторинге фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва.

На указанных улицах проводятся ремонт тротуаров, обустройство парковочных мест, благоустройство территории, установка современной системы освещения.
Ранее были отремонтированы тротуары на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Также была благоустроена территория, установлена городская мебель и заменено освещение.
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