Благодаря инициативе социалистов в столице вскоре появятся ещё две отремонтированные улицы

Речь идёт об улицах Щусева и Бернардацци. Работы в самом разгаре, они проводятся по инициативе и при мониторинге фракции ПСРМ в Муниципальном совете Кишинёва.
На указанных улицах проводятся ремонт тротуаров, обустройство парковочных мест, благоустройство территории, установка современной системы освещения.
Ранее были отремонтированы тротуары на улицах Пушкина и Бэнулеску-Бодони. Также была благоустроена территория, установлена городская мебель и заменено освещение.
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