Благодаря Игорю Додону ещё два ребёнка получили возможность слышать (ФОТО, ВИДЕО)

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Игорь Додон встретился сегодня с семьей Борденюк из села Кукурузень Оргеевского района. Алена Борденюк в одиночку воспитывает троих детей, двое из которых, 10-летний Петру и 8-летняя Виктория, страдают потерей слуха и носят кохлеарные имплантаты.

Алена Борденюк обратилась за помощью в приобретении аксессуаров для кохлеарного имплантата для своих детей, учитывая, что в конце прошлого года повредилась внешняя часть кохлеарного имплантата у Петру, который из-за этого до сих пор не слышит, а устройство Виктории периодически выходит из строя. В связи с этим Игорь Додон подарил обоим детям по комплекту принадлежностей для кохлеарного имплантата, приобретенные при поддержке Посольства Китая в Республике Молдова, и звуковой процессор нового поколения Nucleus 6, предложенный румынской компанией Cochlear.

– Кроме того, я сообщил Алене Борденюк, что договорился с доктором Дианой Киртока, которая работает в Республиканской детской клинической больнице «Эмилиан Коцага», о подключении и настройке звукового процессора кохлеарных устройств уже сегодня, чтобы маленький Петру смог слышать звуки как можно скорее. Я пожелал маме жизненных сил, а детям – крепкого здоровья, – отметил Игорь Додон на своей странице в соцсети.

Ранее 19 детей с тяжелой и глубокой потерей слуха получили в нашей стране возможность слышать и говорить благодаря имплантатам Cohlear при финансовой поддержке благотворительного фонда «Din suflet», патронируемого Галиной Додон, в рамках программы «Спасём детей из мира тишины». В 2020 году по инициативе Игоря Додона проект получил поддержку на государственном уровне, и 20 детям с диагнозом «потеря слуха» были поставлены кохлеарные имплантаты, приобретенные из Фонда обязательного медицинского страхования.

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