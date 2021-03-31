Благодаря договорённости Додона и Путина о беспошлинных поставках молдавские производители сэкономили около 2 млрд леев

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Российская Федерация рассматривает возможность продления режима беспошлинных поставок молдавских товаров в Россию. Об этом председатель ПСРМ Игорь Додон заявил в рамках программы на “Спутник Молдова”. Додон отметил, что будет обсуждать этот вопрос в рамках своего рабочего визита в Москву.

Игорь Додон напомнил, что эти преференции Республика Молдова получила в 2018 году благодаря его личной договорённости с Владимиром Путиным.

– За этот период мы сэкономили около 2 млрд леев. Это деньги, которые наши экспортёры не платили, заезжая на территорию РФ. Конечно, это очень серьёзное подспорье для молдавских производителей, – сказал он.

Ранее мы писали, что Зинаида Гречаный направила письмо на имя Владимира Путина с просьбой продлить режим беспошлинных поставок молдавских товаров в Россию. С аналогичной просьбой обратился Аурелиу Чокой к Михаилу Мишустину.

Стоит отметить, что срок режима беспошлинных поставок молдавских товаров в Россию истекает сегодня, 31 марта.

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