Благодаря Додону молдавские мигранты в России могут быть освобождены от патентов для работы

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Депутаты Государственной Думы РФ поддержали инициативу исключить Молдову из статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», что позволит гражданам РМ осуществлять трудовую деятельность в России без оформления патента. Предложение было озвучено на встрече представителей молдавской диаспоры и российских депутатов на том основании, что с 2018 года благодаря Игорю Додону Молдова является наблюдателем при ЕАЭС.

Об этом на своей странице в соцсети сообщил глава Общественной приёмной по работе с молдавской диаспорой в РФ Сергей Мишин. Он отметил, что главной целью дискуссии, состоявшейся с депутатами Государственной Думы РФ во главе с Леонидом Калашниковым, председателем комитета по делам СНГ, ЕАЭС и работе с соотечественниками, и Ярославом Ниловым, председателем комитета по трудовым вопросам и социальному обеспечению, стало решение вопросов миграционного права и легализации наших соотечественников в РФ.

– Нами было предложено разработать и внести на рассмотрение в Государственную Думу законопроект об исключении Молдовы из статьи 13.3 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», что позволит гражданам РМ осуществлять трудовую деятельность в России без оформления патента. Данное предложение возможно, так как лица стран, присоединившихся к договору о ЕАЭС, уже пользуются правовым статусом простых работников, а Молдова, благодаря усилиям председателя ПСРМ Игоря Додона, с 2018 года имеет статус наблюдателя в этой организации. По результатам продуктивной встречи депутаты поддержали инициативу, пообещали разработать законопроект и внести его на рассмотрение на пленарном заседании осенне-зимней сессии, – сообщил Мишин.

Стоит отметить, что ранее Майя Санду подвергла сомнению законность статуса наблюдателя Молдовы при ЕАЭС и проигнорировала заседание Высшего Евразийского экономического совета.

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