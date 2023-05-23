БКС выступает категорически против выхода Молдовы из соглашений в рамках СНГ (ВИДЕО)

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Исполнительный секретарь ПСРМ Игорь Додон, вице-спикер парламента, председатель фракции Блока коммунистов и социалистов Влад Батрынча и депутаты БКС Адриан Лебединский и Олег Рейдман провели сегодня брифинг, на котором высказали позицию Блока по поводу намерения действующей власти денонсировать соглашения в рамках СНГ и выхода Республики Молдова из этой международной организации.

Игорь Додон заявил, что это стратегическая ошибка действующей власти и преступление против экономики и граждан Республики Молдова.

– Когда государство не занимается решением ни социальных, ни экономических проблем, ни тарифами, правительство выносит на повестку вопросы, не имеющие ничего общего с интересами граждан, — подчеркнул Игорь Додон.

Исполнительный секретарь ПСРМ обратился к представителям власти с вопросом о том, просчитали ли они экономический эффект от выхода Молдовы из СНГ? Что будут делать десятки тысяч крестьянских хозяйств, сотни тысяч наёмных работников аграрного сектора, рынком сбыта для продукции которых на 70-80% являются страны СНГ? И что будут делать сотни тысяч граждан Республики Молдова, которые временно или постоянно находятся в Российской Федерации или других странах СНГ, работают там, защищены соглашениями в сфере миграции, которые пользуются безвизовым режимом? Как повлияет выход из СНГ на диалог Кишинёва с Комратом и Тирасполем?

– Именно поэтому мы категорически осуждаем эти популистские заявления, не имеющие ничего общего с интересами граждан Республики Молдова. Мы понимаем, что это попытка угодить кураторам в Европе и за рубежом, но призываем власти вернуться к действиям в интересах граждан Республики Молдова, — подчеркнул Игорь Додон.

Влад Батрынча призвал ПДС прекратить стерильные популистские декларации только для того, чтобы продемонстрировать кому-то свою лояльность. По его словам, за все заявления Майи Санду и представителей правящей партии расплачиваются граждане нашей страны и наша экономика.

Вице-спикер привел данные о значимости рынка СНГ для Республики Молдова. Так, в кризисный 2022 год Республика Молдова направила на рынок СНГ беспошлинно – в рамках соглашения о свободной торговле — товаров более чем 1 млрд долларов. Это, прежде всего, продукция агропровольственного сектора — наиболее пострадавшего из-за действий режима Майи Санду.

Кроме того, Республика Молдова увеличила в два раза экспорт молдавских товаров в Казахстан, в три раза – в Кыргыстан, Армению, в 2,5 раза – в Туркменистан и на треть — в Беларусь. В результате выигрывают молдавский бизнес, десятки тысяч работников, которые платят налоги в Республике Молдова.

– В условиях кризиса власть должна бороться за каждый доллар, евро и лей, которые могут поступить в страну. Но власти думают, что их декларации более важны для людей, чем кусок хлеба, который они могут заработать дома, — подчеркнул Влад Батрынча.

Вице-спикер также отметил, что Республика Молдова не получила никаких официальных требований европейских властей о необходимости денонсации соглашений со странами СНГ:

– Это всего лишь провинциальное намерение ПДС. Республика Молдова должна развивать отношения и с ЕС, и с СНГ, и с восточными партнёрами, — заявил Влад Батрынча.

Олег Рейдман отметил, что идея власти о выходе Республики Молдова из Соглашения об участии в Межпарламентской ассамблее СНГ носит исключительно демонстративный характер на потребу «партнёрам по развитию». По его словам, объемы нашей внешней торговли, которая действует на основе Соглашения о свободной торговли в рамках СНГ, достаточно велики и стабильны. Это касается экспорта в РФ, Казахстан, Узбекистан, Белоруссию, другие страны СНГ, которые являются нашими надежными партнёрами.

Адриан Лебединский обратил внимание на то, что Межпарламентская ассамблея СНГ является платформой, на которой решаются многие вопросы многостороннего характера, где проводится обмен опытом с коллегами из других стран СНГ.

– В результате общения на международных площадках мы получаем самые лучшие практики в области законодательства, экономики, социальной сфере, культуры, а также поддержки наших граждан, которые живут и работают в странах СНГ, — сказал депутат.

Участники брифинга высказались категорически против каких-либо решений о денонсации соглашений в рамках СНГ, а также о выходе Республики Молдова из этой международной организации.

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