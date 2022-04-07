БКС: Власти принимают законопроекты, которые раскалывают общество и вводят цензуру

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В знак протеста против законопроекта правящей партии «Об обеспечении безопасности информационного пространства» депутаты Блока коммунистов и социалистов сегодня заблокировали центральную трибуну парламента, после чего покинули зал заседаний и провели брифинг.

Депутат ПКРМ Владимир Воронин отметил, что обещания правительства о хорошей жизни сводятся к запрету свободы слова и печати. Более того, власти хотят запретить символику, почитаемую большинством населения. По его словам, есть две причины, по которым ПДС хочет одобрить такие проекты: либо это благодарность за многочисленные кредиты, предоставленные правительству из-за рубежа, либо власть уже не знает, как скрыть свои провалы.

– Мы продолжим борьбу, мы поедем по стране и поговорим с людьми, обратимся в Конституционный суд, — отметил Воронин.

Влад Батрынча, исполнительный секретарь ПСРМ, вице-председатель парламента, подчеркнул, что нынешнее руководство страны вместо того, чтобы начать проекты, объединяющие людей, поддерживающие врачей, аграриев, педагогов, приходят с проектами, которые нас разделяют. По словам Влада Батрынчи, проект закона предусматривает, что, если кто-то опубликует или заявит то, что считает правдой, он будет не только оштрафован на сумму более 20 тысяч леев, но и может стать фигурантом уголовного дела. ПДС также не дала четкого ответа на вопрос, кто будет определять эту правду в последней инстанции. По словам Влада Батрынчи, в Молдове будет создана политическая полиция.

Касаясь инициативы ПДС о запрете некоторых символов, в том числе Георгиевской ленты, Влад Батрынча отметил, что те, кто выступает с такими предложениями, должны знать не только действующую в Молдове нормативную базу, но и законы физики, согласно которым, действию всегда есть равное и противоположное противодействие. Иными словами, если запретить Георгиевскую ленточку, её будет носить всё больше и больше людей.

– Мы уверены, что 9 Мая большинство граждан, как и в предыдущие годы, примут участие в традиционных для Дня Победы мероприятиях, — заключил Влад Батрынча.

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