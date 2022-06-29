БКС уверенно обгоняет ПДС в опросах общественного мнения

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Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись выборы в парламент, первое место на них занял бы Блок коммунистов и социалистов, почти на 4% обойдя ПДС. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

Так, БКС получила бы 26,3% голосов граждан. Это на 0,5% больше, чем месяцем ранее. ПДС получила бы 22,6% – на 2,5% меньше, чем, согласно майскому опросу. На третьем месте расположилась бы партия “Шор” с 12,8%. Остальные формирования не преодолели бы избирательный порог.

Таким образом, Блок коммунистов и социалистов получил бы 43 мандата (+2 по сравнению с майским опросом), ПДС – 37 мандатов (-3), а “Шор” – 21 мандат (+1).

Опрос проводился с 15 по 23 июня. В исследовании приняли участие 1095 респондентов. Погрешность составляет +/-2,9%.

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