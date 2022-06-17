БКС требует публичных извинений от Гросу: Регламент парламента должен быть вашей настольной книгой

Депутаты Блока коммунистов и социалистов возмущены тем, что спикер парламента относится к людям с неуважением, бестактностью и вызывающим высокомерием. “Публичное извинение было бы жестом достоинства, доказывающим, что господин Игорь Гросу не является человеком с признаками дурного воспитания и неуважения к людям”, – отмечается в заявлении фракции.

Ниже приводим текст без сокращений:

И хотя мы давно наблюдаем эти симптомы, на последнем заседании парламента господин Игорь Гросу вышел за рамки здравого смысла, позволив себе неуместные комментарии и недопустимые оскорбления в адрес депутатов от оппозиции.

Считаем, что, ущемляя права депутатов, Игорь Гросу не только нарушает правила демократического парламентаризма, но также задевает чувства граждан, поддерживающих оппозиционные силы.

Более того, непозволительный тон и агрессивная риторика в отношении депутатского корпуса противоречат закону и Конституции.

В связи с этим, мы призываем председателя парламента изучить положения статьи 41 Конституции, которая обязывает государство применять равное и справедливое отношение ко всем партиям.

Мы призываем председателя парламента соблюдать статью 32 Конституции, которая гласит, что «Свобода слова не должна наносить ущерб чести, достоинству или праву другого лица на его или ее собственное видение». В том же контексте мы отмечаем, что свобода слова не является абсолютным правом и что существуют условия и ограничения, в которых она может осуществляться.

При этом настольной книгой для спикера должен быть Регламент парламента, запрещающий произнесение оскорблений, угроз или клеветы как с трибуны парламента, так и из зала заседаний. Таким образом, ни отдельный депутат, ни председатель парламента не обладают абсолютными правами и обязаны соблюдать правила внутренней организации.

В этих условиях напоминаем господину Игорю Гросу, что в функции председателя парламента входит задача обеспечения соблюдения Регламента и поддержания порядка на заседаниях. Председательствующий на заседании не вправе комментировать выступления депутатов.

Мы также считаем, что агрессивная риторика председателя парламента является посягательством на свободу партий, в то время как пункты 1 и 2 ст. 41 Конституции гласят, что «(1) Граждане могут свободно объединяться в партии и другие общественно-политические организации. Они способствуют определению и выражению политической воли граждан. (2) Партии и другие общественно-политические организации равны перед законом». Таким образом, политический плюрализм является непременным условием демократии, и значение, которое Конституция придает этому принципу, является исключительным.

Учитывая вышеизложенное, БКС ожидает адекватной реакции на следующем заседании законодательного собрания от спикера Игоря Гросу. Считаем, что публичное извинение было бы жестом достоинства, доказывающим, что господин Игорь Гросу не является человеком с признаками дурного воспитания и неуважения к людям.

При отсутствии изменений в поведении фракция БКС будет просить суд дать соответствующую оценку оскорбительному и противоправному поведению Игоря Гросу по отношению к депутатскому корпусу.