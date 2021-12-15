БКС требует от посольств ЕС, США и Германии в РМ дать оценку незаконным действиям властей и публично обозначить её (ВИДЕО)

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Депутаты Блока коммунистов и социалистов передали сегодня дипломатическим миссиям США, ЕС и Германии в Кишинёве обращение, в котором обратили их внимание на допускаемые властями нарушение Конституции и отклонение от европейских стандартов в процессе так называемой реформы юстиции и процедуры оценивания генерального прокурора. К тексту обращения было прикреплено отрицательное заключение Венецианской комиссии на проект поправок к Закону «О прокуратуре», принятый ПДС в августе этого года.

Депутаты призвали представителей посольств, постоянно поддерживающих развитие принципов правового государства в Молдове, оценить дух проводимых нынешним руководством страны реформ, которые противоречат общепринятым нормам, а также публично высказаться на эту тему.

⁃ Сегодня мы призвали послов более громко выражать своё мнение, как это было ранее. Пусть публично выскажутся по поводу совершённых беззаконий, выводы о которых содержатся в том числе в заключении Венецианской комиссии. Когда закон меняют в интересах конъюнктуры, когда у нас телевизионное правосудие, когда кто-то хочет контролировать юстицию, мы считаем, что в это должны вмешаться партнёры, как они это делали в 2017-2019 годах. Хотим, чтобы и в 2021-м посольства играли активную роль и ясно высказывались по поводу незаконных действий сегодняшней власти, – подчеркнул вице-спикер, депутат ПСРМ Влад Батрынча.

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