БКС: Требуем от режима Санду прекратить нагнетание истерии в обществе. Настаиваем на роспуске парламента и досрочных выборах

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БКС категорически осуждает безответственное заявление президента Майи Санду, прозвучавшее в ходе брифинга 13 февраля 2023 года, о том, что Российская Федерация якобы готовит свержение государственного строя и дестабилизацию в Молдове с привлечением «диверсантов с военной подготовкой». Об этом говорится в декларации Блока коммунистов и социалистов.

– Если у СИБ имеются доказательства подобных планов РФ, они должны быть представлены общественности. В противном случае подобные заявления являются провокацией, направленной на втягивание Молдовы в военный конфликт, нагнетание истерии в обществе, запугивание оппозиции и усиление политических репрессий против всех несогласных внутри страны. Эти заявления Санду противоречат оценкам Государственного Департамента США от 10 февраля 2023 года, которые сводятся к тому, что не существует рисков в области безопасности Молдовы и Румынии, исходящих от РФ. Если даже допустить, что подобные «диверсионные группы» действительно существуют, действующие в стране законы позволяют пресекать их деятельность, и для этого не требуется антиконституционное расширение полномочий СИБ, который автоматически превращается в политическую полицию. Не исключаем, что ее главной задачей станет вовсе не обеспечение национальной безопасности, а борьба с инакомыслием и «охота на ведьм», – отмечается в декларации.

Бездоказательные заявления Майи Санду создают возможности для подавления деятельности оппозиционных сил, неугодных власти, в том числе — акций протеста, считают в БКС.

– Блок коммунистов и социалистов констатирует серьезную угрозу для существования правового государства и окончательное установление диктатуры. БКС настойчиво призывает президента Майю Санду прекратить нагнетание истерии и манипулирование общественным мнением. Настоятельно требуем заняться решением насущных проблем страны и общества, таких как обуздание инфляции, снижение тарифов, спасение отечественных аграриев и товаропроизводителей от банкротства, обеспечение законной индексации пенсий и социальных выплат, – отмечают в ПКРМ и ПСРМ.

Также сегодня состоялось заседание руководства Блока коммунистов и социалистов, на котором была обсуждена политическая ситуация, сложившаяся в результате отставки правительства Натальи Гаврилицы. Участники заседания подтвердили позицию БКС по поводу позорной отставки кабинета министров: это самое слабое, непрофессиональное и безответственное правительство в истории Республики Молдова, которое не способно было решать существующие в стране проблемы, а только усугубляло их.

По мнению руководства БКС, назначение нового кабинета министров не изменит ситуацию.

– Многочисленные опросы общественного мнения и беседы с жителями городов и сёл по всей стране свидетельствуют: граждане требуют полной смены власти. Блок коммунистов и социалистов, представляя интересы граждан Республики Молдова, требует роспуска парламента, проведения досрочных парламентских выборов и назначения по их итогам ответственного и компетентного правительства, – отмечается в сообщении для прессы по итогам проведённой встречи.

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