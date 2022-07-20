БКС стремительно опережает ПДС в опросах

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Если бы в это воскресенье в Молдове состоялись досрочные парламентские выборы, Блок коммунистов и социалистов занял бы на них первое место, получив 42,5% голосов граждан, ПДС – второе с 30,7%, а партия “Шор” заручилась бы поддержкой 15,5% населения. Другие формирования не преодолели бы избирательный порог. Таковы данные последнего опроса общественного мнения, проведённого компанией IMAS.

Блок коммунистов и социалистов также занял первое место в рейтинге доверия граждан политическим формированиям. На втором месте “Шор”, а правящая ПДС только на третьем.

Стоит отметить, что, согласно результатам опроса, 61% граждан выступают за досрочные парламентские выборы.

Исследование проводилось с 6 по 18 июля по заказу компании Public Media. В нём приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3,1%.

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