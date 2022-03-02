БКС растёт в опросах, ПДС стремительно теряет позиции (ФОТО)

БКС растёт в опросах, ПДС стремительно теряет позиции (ФОТО)

Если бы в ближайшее воскресенье в Молдове состоялись парламентские выборы, Блок коммунистов и социалистов взял бы на них наибольшее число мандатов – 43. ПДС получила бы 37 кресел в законодательном органе, а партия “Шор” – 21. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого компанией iData.

Примечательно, что январский опрос прочил ПДС 43 места в парламенте, БКС – 33, “Шор” – 19 и ППДП – 6.

Опрос общественного мнения проводился компанией iData с 15 по 24 февраля. В исследовании приняли участие 1007 респондентов. Погрешность составляет +/-3%.

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