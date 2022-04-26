БКС присоединяется к организуемому 9 мая комитетом “Победа” маршу (ВИДЕО)

Блок коммунистов и социалистов присоединится к Маршу Победы, который 9 мая организует Национальный координационный комитет “Победа”. Об этом сегодня на брифинге объявили депутаты блока Влад Батрынча и Константин Старыш.

– БКС будет рядом с комитетом “Победа”, мы окажем организаторскую и юридическую помощь, чтобы мероприятие прошло в соответствии с законом. Мы более 15 лет проводим акции по случаю Дня Победы, и ни разу за всё это время не было ни единого конфликта или неприятной ситуации. И в этом году марш пройдёт по тому же маршруту – от площади Великого национального собрания до мемориала “Вечность”. В шествии примут участие тысячи граждан, – отметил Влад Батрынча, призвав всех жителей Молдовы приехать 9 мая в Кишинёв с медалями и портретами своих героев и вместе отпраздновать Победу в ВОВ.

– Традиционно Марш Победы в Молдове проходит очень мирно. Мы уверены, что и в этом году ничего не изменится. В Молдове это не милитаристский, а сугубо интимный праздник. Блок коммунистов и социалистов окажет организационную и юридическую поддержку шествию “Бессмертного полка”. Все 32 депутата БКС подпишут обращение в мэрию, – добавил Константин Старыш.