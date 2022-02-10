БКС: Принятие закона о предварительной проверке приведёт к провалу реформы судебной системы (ВИДЕО)

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Депутаты БКС Григорий Новак и Василий Боля провели сегодня брифинг, на котором объяснили, почему фракция Блока коммунистов и социалистов выступает против принятия во втором чтении законопроекта о пре-веттинге — предварительной проверке (оценке членов Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров).

Так, законопроект предусматривает создание комитета из шести человек, который будет проверять неподкупность потенциальных кандидатов на должности в Высший совет прокуроров и Высший совет магистратуры. Трое из этих шести назначаются парламентом, остальные трое — иностранными партнёрами.

Депутаты подчеркнули, что ни в парламенте, ни в гражданском обществе нет широкого консенсуса по этому проекту. Профильные общественные объединения также выступили с критикой законопроекта, а Венецианская комиссия указала на необоснованность поправок, а также на недостатки в качестве и ясности закона, которые придадут законопроекту неконституционный характер.

Григоре Новак привел ряд аргументов в обоснование позиции фракции, в том числе:

создание такой оценочной комиссии сопряжено с двойным риском: возникновение общего подозрения в отношении судебной системы и предлагаемого метода «проверки» неэффективности для снятия якобы «сомнений» в кандидатах, которые вызывает сама система;

в законе не разъясняется, кто должен входить в эту комиссию в качестве «иностранных партнеров», и не устанавливается порядок их отбора.

требование о том, чтобы члены комиссии не занимали должности судьи или прокурора в течение последних трёх лет, не является разумно обоснованным, что противоречит международным стандартам.

в проекте не отражен механизм соблюдения права на неприкосновенность частной жизни кандидатов и членов их семей.

неясна также процедура апелляции и отказа кандидатам и т.д.

– Мы не против механизма оценки. Мы желаем, чтобы он соответствовал правилам национального правосудия. Никакие изменения не принесут пользы, если мы не будем уважать принципы закона и Конституции. Если эта предварительная проверка не пройдет, пострадает имидж судьи и прокурора, особенно на моральном уровне, — подчеркнул Григорий Новак.

Депутаты возмущены тем, что власти торопятся с принятием таких неподготовленных проектов и игнорируют предложение оппозиции о создании рабочей группы для приведения законопроекта в соответствие с национальным и международным законодательством. По мнению депутатов, принятие этого закона окажет негативное влияние на систему правосудия и на граждан, а также приведёт к многократным проигрышам дел в ЕСПЧ.

– Это – попытка подчинить юстицию посредством будущих составов Советов, попытка передать в чужие руки молдавскую юстицию. Этот законопроект сегодня в спешке был рассмотрен во втором чтении юридической комиссией, даже депутаты правящего большинства не знали о поправках Олеси Стамате. Их переформулировали за час до заседания. Это неподготовленный проект, с множеством вопросов, и я убеждён, что Молдова проиграет в ЕСПЧ, точно так же, как было в украинском случае. Об этом мы предупредили правящее большинство, но они не захотели слушать, – отметил Василий Боля.

Напомним, сегодня в знак протеста рассмотрению и утверждению во втором чтении данного законопроекта фракция БКС покинула заседание парламента.

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