БКС предлагает вновь выделять пенсионерам по 1000 леев к Пасхе и к 1 октября

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Фракция Блока коммунистов и социалистов выступила с законодательной инициативой о выделении материальной помощи в размере 1000 леев пенсионерам и получателям социальных пособий к Пасхе и ко Дню пожилого человека, ежегодно отмечаемому 1 октября. Об этом на брифинге для прессы объявила депутат БКС Алла Дарованная.

Дарованная отметила, что на фоне тотального повышения цен данная помощь крайне необходима. Депутат БКС подчеркнула, что инициатива затрагивает получателей всех видов пенсий, а также социальных пособий, за исключением выплат по уходу, сопровождению и надзору, чей размер не превышает 4000 леев в месяц. Если проект будет принят, помощь в размере 1000 леев получат два раза в год более 634 тысяч граждан.

– Для государственного бюджета это не очень большая сумма, а для граждан – существенная. Она позволит им отметить Пасху или купить самое необходимое, – сказала она.

Алла Дарованная также напомнила, что в 2019 и в 2020 году такую помощь предоставили по инициативе Игоря Додона дважды за год. В 2021 году правительство ПДС аннулировало октябрьскую выплату, а в этом году решило и вовсе отказаться от неё, назвав “подачкой”.

– От имени более чем 600 тысяч граждан призываем парламентское большинство и правительство услышать чаяния населения и предоставить самым нуждающимся эту помощь в размере 1000 леев, – подытожила она.

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