БКС опротестует в Конституционном суде закон ПДС о цензуре (ВИДЕО)

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Блок коммунистов и социалистов обратится в Конституционный суд с запросом о рассмотрении конституционности закона ПДС об обеспечении безопасности информационного пространства. Об этом объявил вице-председатель парламента Влад Батрынча.

Депутат ПСРМ заявил в рамках передачи на одном из частных телеканалов, что это произойдет, как только закон будет принят в окончательном чтении.

– Он противоречит не только национальным нормам и Конституции, но и правовым стандартам Венецианской комиссии. Он противоречит всем нормам, – заявил депутат.

Исполнительный секретарь ПСРМ повторил, что закон, предложенный ПДС, не ясный, субъективный и создаёт предпосылки не только для закрытия неудобных СМИ, но и угрожает свободе слова и мысли граждан. По словам Батрынчи, такой закон установит в Республике Молдова полицейский режим.

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