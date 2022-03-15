БКС: Нужно вернуть двойную индексацию пенсий и соцпособий! (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов продолжает настаивать на том, что индексация пенсий и соцпособий должна происходить два раза в год. Депутаты БКС призывают руководство страны увеличить размер этих выплат не только с 1 апреля, но и с 1 октября, учитывая стремительный рост цен на товары и услуги. Об этом на брифинге для прессы заявила Алла Дарованная. Она также отметила, что оппозиция предлагает индексировать пенсии не с 1 апреля, как это происходит в настоящее время, а с 1 января.

– Обычно с Новым годом граждан поздравляют только красивыми словами. Давайте поздравлять их и индексацией пенсий и соцпособий, чтобы с первого дня наступившего года компенсировать хотя бы частично рост цен в прошлом году, – пояснила она.

Фракция БКС также предлагает вернуться к практике выделения единовременной финансовой помощи в размере 1000 леев пенсионерам и другим социально уязвимым категориям граждан.

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