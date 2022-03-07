БКС настаивает на принятии Закона “О постоянном нейтралитете Молдовы” (ВИДЕО)

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Фракция Блока коммунистов и социалистов призывает парламент утвердить Закон “О постоянном нейтралитете Республики Молдова”. Об этом на брифинге для прессы объявили депутаты БКС Влад Батрынча и Константин Старыш. Народные избранники подчеркнули, что необходимость принятия данного документа назрела давно.

– Думаем, что именно в эти дни все мы, вне зависимости от политических взглядов, осознали, насколько важен для Молдовы нейтралитет. К сожалению, несмотря на то, что он прописан в Конституции, законодательством не предусмотрены чёткие механизмы, нет ответов на многие вопросы: каковы роль и суть нейтралитета, какие меры принимаются для нерушимости границ и сохранения целостности территории РМ, какова роль иностранных военных сил в отношении Молдовы, каковы условия международного сотрудничества в военной области, каковы роль и место в РМ в гуманитарных миссиях и международной помощи и так далее, – отметил вице-спикер, исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча.

Он сказал, что фракция БКС готова к проведению широких консультаций по данному проекту и призвал ПДС поддержать его.

– Важно, чтобы этот документ был принят большинством голосов или даже единогласно, – добавил он.

Батрынча выразил уверенность в том, что статус постоянного нейтралитета консолидирует общество, а также даст ряд преимуществ с точки зрения безопасности, экономики и социальной среды.

Депутат БКС Константин Старыш добавил, что “на фоне драматичных событий в регионе стало предельно ясно, насколько важен статус постоянного нейтралитета Молдовы”.

– Мы должны чётко сказать, что Молдова – мирная страна, – сказал он.

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