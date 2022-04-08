БКС: Будем и дальше участвовать с георгиевскими ленточками во всех мероприятиях ко Дню Победы

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Блок коммунистов и социалистов будет, как и большинство граждан нашей страны, чтить память о Великой Отечественной войне и оберегать символы Великой Победы наших народов над мировым злом. Об этом говорится в распространённом заявлении.

– Блок коммунистов и социалистов, как и большинство граждан нашей страны, будет и дальше участвовать во всех традиционных мероприятиях, посвящённых Дню Победы, как мы делаем это из года в год. Как и в течение многих лет, на груди участников возле сердца будут георгиевские ленточки. Блок коммунистов и социалистов призывает граждан нашей страны не робеть перед новоявленными доморощенными «пиночетами», придерживаться голоса совести, буквы Конституции и международных документов по правам и свободам человека, смело и достойно выражать собственную точку зрения. Никакими запретительными мерами нельзя отнять у человека его природные качества: возможности видеть, слышать, думать, анализировать и принимать самостоятельные, осознанные решения, – подчеркнули в БКС.

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