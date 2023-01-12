Бюро по миграции и убежищу реорганизуют и переименуют

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Бюро по миграции и убежищу будет реорганизовано и переименовано в Генеральный инспекторат по вопросам миграции. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.



Реорганизация Бюро по миграции и убежищу будет способствовать усилению возможностей по легализации и документированию перемещённых лиц, повышению способности эффективно реагировать на вызовы и угрозы, а также держать под контролем миграционную ситуацию, – отметили в МВД.

В ведомстве будут функционировать 50 подразделений. Изменения повысят доступ к информационным, консультационным и документальным услугам для иностранцев и заявителей по всей стране, а также будут способствовать возможности предоставления качественных услуг, запрашиваемых инвесторами, представителями деловой среды, в отношении документирования иностранцев, прибывающих с целью работы, пишет gagauzinfo.md.

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