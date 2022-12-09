Бюджеты президентуры, парламента, КС, Счётной палаты и Госканцелярии существенно вырастут в 2023 году

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На втором месте – Парламент РМ, чей бюджет составит 184 481 700 леев, что на 13 млн больше, чем в этом году. Бюджет президентуры вырастет на 4,6 млн леев – до 38 855 800 леев, пишет realitatea.md.

Бюджет Счётной палаты станет на 3,3 млн больше (56 247,300 леев), а Конституционного суда – на 2,2 млн больше (25 922 300 леев).

Этот и другие проекты бюджетов будут рассмотрены парламентом в понедельник, 12 декабря.

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