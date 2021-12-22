Бюджет столицы на 2022 год принят во втором чтении

Бюджет столицы на 2022 год принят во втором чтении

Кишинёвский муниципальный совет принял во втором чтении бюджет столицы на 2022 год. Согласно документу, бюджет включает доходы в размере более 5 млрд леев и расходы в размере более 6 млрд леев при дефиците бюджета около 1,2 млрд леев.

Начальник Главного финансового управления примарии Олеся Пшеницкая заявила, что муниципальный бюджет является социально направленным, передаёт moldpres.md.

– Более 57% расходов, предусмотренных в бюджете на 2022 год, – социальные. Речь идёт о расходах на компенсации, предоставляемые жителям, испытывающим трудности с оплатой тепловой энергии, но также и о расходах муниципальных учреждений образования и здравоохранения, – уточнила она.

По её словам, в 2022 году показатель муниципального бюджета увеличится, а дефицит бюджета уменьшится.

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