Бюджет столицы на 2022 год принят во втором чтении

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Кишинёвский муниципальный совет принял во втором чтении бюджет столицы на 2022 год. Согласно документу, бюджет включает доходы в размере более 5 млрд леев и расходы в размере более 6 млрд леев при дефиците бюджета около 1,2 млрд леев.

Начальник Главного финансового управления примарии Олеся Пшеницкая заявила, что муниципальный бюджет является социально направленным, передаёт moldpres.md.

– Более 57% расходов, предусмотренных в бюджете на 2022 год, – социальные. Речь идёт о расходах на компенсации, предоставляемые жителям, испытывающим трудности с оплатой тепловой энергии, но также и о расходах муниципальных учреждений образования и здравоохранения, – уточнила она.

По её словам, в 2022 году показатель муниципального бюджета увеличится, а дефицит бюджета уменьшится.

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