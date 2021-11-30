Бюджет несолидарности

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О том, как нужным властям структурам увеличили финансирование

На минувшей неделе, 25 ноября, бюджет Республики Молдова на 2022 год был принят в первом чтении в законодательном органе страны, хотя вызвал серьёзную критику со стороны многих экспертов, специалистов и депутатов от оппозиции.

С ног на голову

Доходная часть госбюджета-2022 предусмотрена в размере 50,1 млрд леев, а расходная – на сумму в 65,2 млрд леев. Таким образом дефицит составит 15,1 млрд леев.

Но, как отметил в комментарии СМИ международный аналитик Дмитрий Викол, документ следует пересмотреть, потому что все расчёты производились с учётом данных инфляции за октябрь в 6,9%, а между тем Национальный банк Молдовы в следующем году прогнозирует инфляцию на уровне 13–14%.

– Цифры нужно откорректировать. Надеюсь, что это произойдёт в январе, феврале, марте. Текущий бюджет, который соответствует прогнозу, выглядит относительно неплохим. Но инфляция перевернёт планирование с ног на голову, – сказал Д. Викол.

Депутат PAS Дмитрий Алайба согласен с тем, что бюджет не идеален, но, по его мнению, «это то, что было возможно в настоящее время».

Зарплата депутатов и высшего руководства вырастет на 7,6%. Учителей – только на 5,6%. Базовая ставка депутата (без многочисленных надбавок и пособий) вырастет на 1394 лея в месяц, учителей – на 316 леев.

За верную службу

Резкой критике документ подверг экс-премьер-министр РМ Ион Кику. Главная претензия его состояла в несправедливом распределении финансовых средств среди госучреждений и в перекосе с повышением заработной платы для чиновников и педагогов.

На официальной странице в Фейсбуке И. Кику разобрал по косточкам бюджет правительства Гаврилицы на 2022 год. «Зарплата депутатов и высшего руководства вырастет на 7,6%. Учителей – только на 5,6%. Базовая ставка депутата (без многочисленных надбавок и пособий) вырастет на 1394 лея в месяц, учителей – на 316 леев… Так выглядит «бюджет солидарности» Майи Санду и её приспешников», – написал экс-премьер-министр.

Также из детального разбора бюджета выясняется, что в 2022 году вырастет финансирование президентуры, Конституционного суда, МВД, Госканцелярии.

«Если бюджет Министерства финансов был урезан на 2,2%, то КС, выполняющий все капризы Майи Санду, получит из бюджета на 13,6% больше, чем годом ранее.

МВД, которому предстоит защищать эту власть от голодного и замёрзшего народа, получит аж на 21,4% (+663 млн леев) больше денег, чем в 2021-м. Чемпионом по распилу публичных денег будет Госканцелярия, которая получит в новом году бюджет, превышающий прошлогодний на 56,1% (+248 млн леев). Чтобы удовлетворить все эти пожелания М. Санду, государство вынуждено будет одолжить почти 15 млрд леев, поскольку именно такой дефицит бюджета запланирован на следующий год», – считает И. Кику.

Экономия на малоимущих

В то время как «нужным» госучреждениям увеличат финансирование, Фонду социальной поддержки населения урежут бюджет почти на 11 млн леев (135,5 млн леев против 146,4 млн в 2021-м). А ведь средства этого фонда направляются на оказание помощи самым уязвимым категориям граждан, в том числе и на финансирование социальных столовых.

Но что для новой власти малоимущие – главное себя не обделить. Поэтому они щедрой рукой почти на 8 млн леев (с 34,15 млн в 2021-м до 42,03 млн леев в 2022-м) повышают статью финансирования политических партий. И, как предполагается, основным бенефициаром этих 42 млн леев будет партия власти PAS.

В обществе уже слышны недовольства. Граждане возмущены тем, что М. Санду, которая обещала сократить расходы на содержание своего аппарата, не возражает тому, что в 2022 году бюджет администрации президента увеличится на 3 млн леев (с 29,7 млн до 32,5 млн леев).

Наши граждане считают циничным увеличение статьи расходов на содержание госаппарата, потому что это выглядит, как пир во время чумы. Вместо того чтобы затянуть пояса потуже, сократить штаты и вместе проходить тяжёлые времена, новая власть не стесняется показывать свои аппетиты.

Анастасия Погодина