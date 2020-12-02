Бэсеску рассчитывает, что Санду вернёт ему отозванное Додоном молдавское гражданство

Бэсеску рассчитывает, что Санду вернёт ему отозванное Додоном молдавское гражданство

Бывший президент Румынии Траян Бэсеску намерен возобновить процедуру обретения молдавского гражданства, которого его лишил Игорь Додон. Об этом Бэсеску заявил в рамках передачи на одном из местных телеканалов после того, как “зелёный свет” для этого ему дала Майя Санду. 

В частности, на пресс-конференции в понедельник избранный президент заявила, что решение Додона не может быть аннулировано, так как есть вердикт по этому поводу последней инстанции – Высшей судебной палаты. Однако Санду уточнила, что Бэсеску может возобновить установленную законом процедуру для получения молдавского гражданства.

Траян Бэсеску стал гражданином Республики Молдова в ноябре 2016 года. Полтора месяца спустя, 3 января 2017 года, Игорь Додон лишил его гражданства по причине того, что оно было выдано с нарушением закона.

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