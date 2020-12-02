Бэсеску рассчитывает, что Санду вернёт ему отозванное Додоном молдавское гражданство

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Бывший президент Румынии Траян Бэсеску намерен возобновить процедуру обретения молдавского гражданства, которого его лишил Игорь Додон. Об этом Бэсеску заявил в рамках передачи на одном из местных телеканалов после того, как “зелёный свет” для этого ему дала Майя Санду.

В частности, на пресс-конференции в понедельник избранный президент заявила, что решение Додона не может быть аннулировано, так как есть вердикт по этому поводу последней инстанции – Высшей судебной палаты. Однако Санду уточнила, что Бэсеску может возобновить установленную законом процедуру для получения молдавского гражданства.

Траян Бэсеску стал гражданином Республики Молдова в ноябре 2016 года. Полтора месяца спустя, 3 января 2017 года, Игорь Додон лишил его гражданства по причине того, что оно было выдано с нарушением закона.

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