Бизнесмена задержали за взятку сотруднику НАБПП в 50 000 леев

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Сотрудник Национального агентства по безопасности пищевых продуктов сообщил в НАЦ о том, что его попытались подкупить. По словам заявителя, за 50 тысяч леев ему предлагалось “закрыть глаза” на некоторые нарушения в программе вакцинации лисиц от бешенства, чем занималась компания подозреваемого.

Экономический агент выиграл организованный НАБПП аукцион и приобрёл вакцину против бешенства для кампании по вакцинации лис. Согласно договорным обязательствам, после её завершения контролирующий орган должен был составить отчёт о качественном выполнении работ, а агент – получить деньги за свои услуги.

Однако в ходе кампании более 20 000 доз вакцины не были использованы по назначению. Соответственно, более 20 000 евро должны были вычесть из суммы, которую должен был в итоге получить экономический агент. Тогда бизнесмен предложил сотруднику НАБПП взятку в размере 50 тысяч леев за составление поддельного отчёта.

По факту активной коррупции возбуждено уголовное дело. Предпринимателя задержали, ему грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом в размере от 2 000 до 4 000 условных единиц.

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