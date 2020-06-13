“Бизнесмена” из Молдовы осудили во Владимире за убийство сожительницы

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Мужчина был признан виновным в совершении убийства с целью скрыть другое преступление.

Как пишет tv-mig.ru, в конце 2012 года 26-летний безработный, ранее судимый молдаванин познакомился во Владимире с 59-летней местной жительницей. Войдя в доверие к новой знакомой, молодой человек предложил организовать совместный бизнес по продаже мобильных телефонов. Для этого он убедил женщину взять кредит.

На свое имя жертва оформила договоры с двумя банками на получение займа. Половину отдала своему знакомому на развитие бизнеса. В течение нескольких месяцев парень всячески обманывал женщину, говоря, что открыл торговую точку. На самом деле, деньги он присвоил и тратил на личные нужды.

В определённый момент женщина стала требовать возврата денег и угрожала обратиться в правоохранительные органы. Тогда мужчина вывез сожительницу в лесной массив, избил и обрезком трубы нанёс множественные телесные повреждения по голове, от чего женщина умерла. После содеянного он выбросил в водоём орудие убийства и скрылся с места преступления.

Тело убитой, пишет источник, в июле 2013 года обнаружил местный пастух и сообщил в полицию. Приговором суда обвиняемому было назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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