Бизнес в Telegram: группу наркодилеров отправят под суд за сбыт запрещённых веществ

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Два парня и две девушки из Тирасполя предстанут перед судом за торговлю наркотиками.

Запрещёнными веществами они торговали через мессенджер Telegram, выполняя роль курьеров и фасовщиков. Всего в банде было 7 человек. Организатор ОПГ снабжал её участников наркотиками различных видов в особо крупных размерах. Полученные вещества делили на дозы, упаковывали и помещали в тайники, пишет novostipmr.com.

Задержанные вели через Telegram переписку с потенциальными покупателями, контролировали поступление денежных средств и сообщали местонахождение “закладок”. По такой схеме “работали” в Тирасполе и Бендерах.

После тщательно спланированных оперативно-розыскных мероприятий группа была задержана, а наркотики изъяты. Все четверо обвиняемых содержатся под стражей. Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

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