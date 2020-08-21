“Бизнес” из-за решётки: полицейские задержали мошенников, обворовывавших доверчивых граждан (ВИДЕО)

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Сотрудники Главного управления уголовного преследования ГИП и прокуратуры сектора Центр задержали группу мошенников.

Членами ОПГ оказались пятеро жителей Чимишлийского района. Трое из них отбывали наказание в тюрьме, откуда координировали преступную деятельность.

Мошенники размещали в Интернете объявления об услугах по транспортировке автомобилей из Литвы. По WhatsApp обговаривались все условия, а позже один из участников преступной группы встречался с потенциальными покупателями и заключал у нотариуса кредитный договор, после чего исчезал.

Ущерб, нанесённый потерпевшим, составил около 125 000 леев. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупных размерах. Согласно действующему законодательству, злоумышленникам грозит тюремный срок от 8 до 15 лет.

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